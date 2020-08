Corrado Benedetti, Soppressa dello Schioppo

Classico salume della tradizione veneta, la Soppressa dello Schioppo è realizzato secondo un’antica ricetta locale. Tale formula viene tramandata di generazione in generazione all’interno della famiglia Benedetti. Oggi a condurre l’azienda Corrado Benedetti, che mantiene accanto alla necessaria innovazione produttiva anche un saldo legame con il passato, come nel caso della Soppressa dello Schioppo. Ennesima prelibatezza del giacimento gastronomico del Bel Paese. Tenera, friabile, spalmabile da fresca. Attualmente si presenta in due versione classica o dolce senz’aglio. Si gusta in più modi nelle varie fasi della sua maturazione. La più classica è con una fetta di pane biscottato o di polenta. Altrimenti la si può provare come si faceva un tempo, tagliata a fette e ripassata velocemente in padella abbinata a della ricotta fresca. Alla vista si presente di colore rosato intenso con zone bianche omogenee. Al naso, profuma di spezie e aglio, mentre in bocca è sapida con note fresche e richiami aromatici di pepe, cannella e aglio.

