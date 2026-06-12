Cuvage, Docg Alta Langa Brut 2021

La cantina Cuvage è una affermata realtà della spumantistica italiana. È nata nel 2011 ad Acqui Terme, in provincia di Alessandria, con l’obiettivo di realizzare una gamma di etichette di Metodo Classico ispirate alla più antica tradizione piemontese e in grado di proporre un eccellente livello qualitativo. Il nome nasce dalla fusione di due parole emblematiche del mondo dello spumante: Cuvée e Perlage. Dal 2021, è inserita nel Gruppo Argea, che ha contribuito all’espansione dei progetti di prodotto e alla visibilità internazionale. L’Alta Langa Docg 2021 è il frutto di un’attenta selezione di uve Pinot Nero e Chardonnay da vigneti che si trovano tra Strevi e Castino, a 450 metri di altezza, su terreni caratterizzati da marne grigio-biancastre ad alta componente calcarea. Questa particolare composizione minerale, unita alla posizione privilegiata, contribuisce a creare uno spumante dalla forte identità territoriale. Nel calice presenta un color giallo paglierino con riflessi dorati, dal perlage finissimo e di grande persistenza. Al naso ha un avvio caratterizzato dalle classiche sensazioni di crosta di pane e da una mineralità che ricorda la pietra focaia, mentre al sorso è lungo, pregnante, verticale e sapido. A tavola si sposa bene con i secondi piatti, preferibilmente di carni crude, tempura, frutti di mare e verdura dal gusto intenso. Si abbina bene anche a tartufo bianco e formaggi stagionati.

(Cristina Latessa)

Copyright © 2000/2026