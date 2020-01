Dolci di Mandorle

Erede della grande tradizione dolciaria campana, la Pasticceria Santaniello comincia il suo cammino nel 1919 quando Giovanni Santaniello diede vita al tutto. Un punto di riferimento per tutte le persone del luogo e non solo - siamo a Lauro in provincia di Avellino - e per la capacità di interpretare i sapori, le culture, e le tradizioni. Capacità che si traduce, oggi, nell’unione in un unico orizzonte di gusto del passato e del presente. Nell’ampio assortimento della produzione dei dolci più significativi del Sud Italia, un posto di rilievo lo detiene la lavorazione della mandorla in deliziose declinazioni. Ecco allora la pasta di mandorle aromatizzata al limone e vaniglia Bourbon, ricoperta di zucchero fondente, la frutta Martorana, i “catanesi” (pasta di mandorla, granella di nocciole, miele millefiori, frutta candita, zucchero a velo), I “pizzicotti” (pasta di mandorla aromatizzata al limone, miele d’acacia, zucchero a velo), o il “divino amore (pasta di mandorla, frutta candita e fondant al caffè).

