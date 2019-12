Dry Gin Imperiale

In Toscana, ormai non è più un fatto isolato, le aziende viticole amano cimentarsi anche nella produzione di gin a base di botaniche del territorio, incrociando un trend in crescita. Rocca di Montemassi, la cantina che appartiene a Zonin 1821 e che si trova a Roccastrada, in Provincia di Grosseto, ha deciso di produrre il proprio, l’Imperiale, partendo da una selezione di sei essenze: ginepro, fiori di sambuco, camomilla, curcuma, bergamotto e rosmarino, che con i loro aromi raccontano i sapori più autentici del territorio maremmano. Un caleidoscopio di sensazioni mediterranee, che nasce dalla collaborazione con la Distilleria Quaglia e Giacomo Diamante, bartender di provata esperienza. Al naso, l’Imperiale presenta caratteristiche note balsamiche e di macchia, mentre in bocca rivela corpo, potenza e calore, con un gusto che rimanda a cenni soprattutto mentolati, rendendolo un Gin di carattere, adatto ad essere consumato da solo, oltre che per creare i cocktail più classici e, perché no, anche abbinamenti gastronomici.

