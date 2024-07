Emilia - Portonovo (AN)

Emilia è un ristorante fondato alla fine degli anni ‘20 del secolo scorso e porta il nome della sua fondatrice (il cui spirito è tramandato oggi dagli eredi della famiglia Gasparoni Dubbini). Letteralmente a pochi passi dal mare del Conero, evidentemente, offre un menù incentrato sul pesce, declinato dallo chef Lorenzo Focante all’insegna della valorizzazione della materia prima, a dir poco di grande qualità. I piatti proposti sono quelli della tradizione dalla grigliata di pesce fatta ancora alla brace al bollito misto di pesce accompagnato da maionese fatta in casa, dalla frittura dell’Adriatico al pescato del giorno al forno, al vapore o in guazzetto. Ma a svettare sono i moscioli selvatici di Portonovo - molluschi preziosi Presidio Slow Food, di cui va ghiotto anche il Re Carlo d’Inghilterra, purtroppo oggi a rischio scomparsa - cucinati qui, quando disponibili, alla marinara, al gratin o tritati, per diventare il sugo coi moscioli di nonna Emilia, servito con gli spaghetti.

(fp)

I TOP 5 DI “EMILIA”

1. Borgo Paglianetto, Verdicchio di Matelica Brut 2023 - € 35,00

Spumante vivace e dal sorso dinamico

2. Colonnara, Verdicchio dei Castelli di Jesi Brut Ubaldo Rosi Riserva 2022 - € 40,00

Spumante dalle note di crosta di pane e fiori ad anticipare un sorso ben profilat

3. Umani Ronchi, Verdicchio dei Castelli di Jesi Classico Superiore Casal di Serra 2023 - € 22,00

Ormai un classico nella produzione del Verdicchio di Jesi

4. Poderi Mattioli, Verdicchio dei Castelli di Jesi Classico Superiore Ylice 2022 - € 25,00

Fiori e di anice caratterizzano questo Verdicchio dal sorso gradevolmente sapido

5. Belisario, Verdicchio di Matelica Riserva Cambrugiano 2020 - € 25,00

Una delle etichette di riferimento dell’areale di Matelica

Copyright © 2000/2024