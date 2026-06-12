Farina, Doc Valpolicella Classico Superiore Lato Serio 2024

Farina Wines è una delle cantine più storiche della Valpolicella Classica, con oltre 100 anni di tradizione vitivinicola alle spalle. Dal 2000 i cugini Elena e Claudio Farina, quarta generazione, hanno avviato una nuova fase di sviluppo per ospitalità e apertura all’arte, con mostre di pittori e scultori e una nascente collezione propria, oltre che per la visione innovativa nella produzione dei loro vini. “La filosofia di produzione dei nostri Valpolicella (il Classico “Punto Fermo” e il Classico Superiore “Lato Serio”) non è mai cambiata - racconta Claudio Farina. Nel Superiore il grado alcolico (13 gradi) e il residuo zuccherino (5 g/litro) sono gli stessi da sempre, come la nostra attenzione alla bevibilità. Ad essere cambiata negli anni è sicuramente l’accuratezza nelle fasi produttive, anche alla luce delle metodologie adottate grazie alla collaborazione con l’Università di Verona, che ha portato innovazioni, ad esempio nella gestione della temperatura, nei rimontaggi e ridotto i solfiti”. Sarà anche per questo che “Lato Serio” 2024, della Linea Classica da uve fresche coltivate a 400 metri a San Pietro in Cariano da poco in commercio, si lascia bere con piacere e invita al sorso successivo. Rosso rubino brillante, delicato al naso di frutta rossa - marasca e lampone maturo - e mandorla dolce, al sorso è secco, ma avvolgente, equilibrato con un finale in cui echeggia la marmellata amarena.

(Clementina Palese)

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