Ferrari, Doc Trento Extra Brut Giulio Ferrari Riserva del Fondatore 2016

Il Giulio Ferrari Riserva del Fondatore è ormai un classico della spumantistica tricolore. La Versione 2016 profuma di frutta a polpa gialla, anice, erbe aromatiche, agrumi canditi, spezie e frutta secca. In bocca il sorso è raffinato e vivace ed è mosso da una bella spina acida e da un’effervescenza fine e continua, terminando in un finale arioso e ben profilato dai tocchi agrumati. La prima annata del Giulio Ferrari arriva nel 1972. Ad affiancarlo, prima annata 2006, il Giulio Ferrari Rosé (Pinot Nero e Chardonnay). Con una versione “estrema” il Giulio Ferrari Collezione - prima annata 1995, in ultimo la scolpita annata 2007 - che esce dopo almeno 18 anni di affinamento sui lieviti.

