È “un forno con cucina”, come lo definisce il suo patron, Tommaso Grasso, ma, aggiungiamo, che si trova sul Ponte Vecchio di Firenze. La Forneria propone un’offerta eterogenea, anche e soprattutto per la zona in cui si trova: dai pani artigianali con prezzi accessibili, alla possibilità di consumare pranzi informali mentre si ammira la bellezza del Ponte Vecchio o del Museo degli Uffizi. Si punta pure sulle colazioni, con un risveglio che sa di croissant appena sfornato o del tradizionale pane, burro e marmellata, così come sulla merenda “come una volta” a base di panini al latte e duchesse. Tra le specialità c’è anche la “Spicciata”, un impasto idratato condito con ricotta salata, caponata e basilico o nella versione burrata, acciughe e pomodori secchi. Dalla cucina, escono invece piatti semplici fra primi e secondi della tradizione, come il pollo alla cacciatora e patate, la porchetta di Monte San Savino, la rosticciana di maiale al forno con fagiolini o le uova al pomodoro con provola e guanciale.

