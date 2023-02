Francesca, il Brunello e il successo di tutto un territorio

Se n’è andata, da poco, Francesca Cinelli Colombini, la “Signora del Brunello”, l’ultima figura dominante di tutto un territorio, a far compagnia, nell’ideale Pantheon del vino simbolo toscano, al “gentleman del Brunello” Franco Biondi Santi, ed a chiudere virtualmente una stagione irripetibile, consegnandola alla storia. Imprenditrice, visionaria e moderna, con le sue intuizioni ha spianato significativamente la strada al successo del Brunello e del territorio di Montalcino, anche quando le situazioni erano assai diverse da quelle di oggi. Con il Brunello come punto di riferimento costante, uguale a sé stesso eppure diverso come solo classici sanno essere, ha scommesso su Montalcino così come era, portando nella cittadina sospesa tra Amiata, Val d’Orcia e Maremma il primo abbozzo del concetto di turismo del vino già negli anni Sessanta del Novecento. Poi sono venuti a Montalcino anche i grandi personaggi (arrivati grazie al Premio internazionale Barbi Colombini che si inventò negli anni Ottanta): da Gianni Brera a Mario Luzi, da Giorgio Bocca a Sergio Zavoli, da Giulietta Masina a Piero Angela, da Federico Fellini a Enzo Biagi, solo per fare pochissimi esempi. Conciliò gli obbiettivi talvolta contrastanti della grande imprenditoria del vino e quelli dei piccoli produttori, in un disegno in cui il Brunello fosse sempre punta di diamante della produzione, dove la difesa e la conservazione del suo territorio fosse un dovere per tutti. E guardando allo splendido stato attuale del Brunello (campione per richiesta, valore, ma anche notorietà in Italia, conosciuto da 2 consumatori su 3, secondo il report di “Wine Intelligence”, per esempio) non possiamo che intravedervi l’autorevolezza della “Signora del Brunello”.

