Garavaglia: “l’Italia è aperta, il turismo ha riacceso i motori e l’enogastronomia ha la rincorsa”

“Il messaggio del Premier Mario Draghi al mercato mondiale dal G20 è stato chiarissimo: l’Italia è aperta e l’industria del turismo ha riacceso i motori. E i dati del Rapporto sul Turismo Enogastronomico Italiano 2021 di Roberta Garibaldi dimostrano che uno dei punti di forza è l’enogastronomia”: così il Ministro del Turismo Massimo Garavaglia. Che spiega come il settore sia perfettamente in linea con i 7 obbiettivi indicati dall’Italia al G20 per far ripartire il Paese.

