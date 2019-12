Gin al Tartufo di Alba

In tempi di grande successo per il Gin, addirittura sempre più spesso abbinato anche con la grande cucina, e per le sue declinazioni più varie ed intriganti, probabilmente mancava proprio quello prodotto da Wolfrest Alba. La concentrazione aromatica del ginepro piemontese, la ricchezza delle nocciole tostate della zona e l’eleganza del tartufo bianco di Alba, il più pregiato e ricercato del mondo, grazie all’intensità dei suoi profumi. Questi sono i protagonisti. Quello prodotto da Wolfrest Alba è un Gin complesso, dal retrogusto leggermente torbato, come l’umida terra da cui nasce il pregiato tartufo bianco di Alba. Una nuova e speciale ricetta per un Gin decisamente diverso: una combinazione che poi è un percorso alla scoperta dell’essenza del Piemonte. Un distillato unico, dal carattere deciso: perfetto gustato liscio, per carpire tutti i dettagli delle sue ricche botaniche. Produzione limitata a piccoli lotti dove sarà l’annata, come per i grandi vini, a scandire caratteristiche e sfumature.

