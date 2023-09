Giovanni Busi: “il futuro del vino si costruisce partendo dai territori, ma c’è troppa burocrazia”

“Dobbiamo partire dal territorio, valorizzare le zone di produzione essere consapevoli della ricchezza che abbiamo. Come Chianti, non possiamo competere con i grandi brand internazionali che fatturano miliardi di dollari, ma dobbiamo comunque essere capaci di evolvere per affrontare le sfide dei mercati. La burocrazie europea rischia di fare del male al settore del vino e dell’agricoltura, che mette in pericolo spesso la sopravvivenza stessa di aziende storiche, un patrimonio unico ed una storia da valorizzare”.

Copyright © 2000/2023