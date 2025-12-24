Gli auguri della Premier Giorgia Meloni, a Palazzo Chigi, “dedicati” alla Cucina Italiana Unesco

“Ricordatevi che quest’anno, quando sarete a tavola dovrete maneggiare con cura un Patrimonio Immateriale dell’Umanità”: non poteva mancare il riferimento alla Cucina Italiana, riconosciuta, pochi giorni fa, dall’Unesco, negli auguri pronunciati, ieri a Palazzo Chigi, dalla Presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Rinvolgendosi, in questo passaggio in particolare, agli studenti di cinque Istituti scolastici (ad indirizzo Alberghiero o Agrario, ndr) - l’Istituto “Vergani-Navarra” di Ferrara, l’Istituto “Magnaghi-Solari” di Salsomaggiore Terme, l’Istituto “Francesco Morano” di Caivano, l’Istituto “Domenico Modugno” di Polignano e l’Accademia di Alta Formazione di Sala “Intrecci” di Castiglione in Teverina della Famiglia Cotarella - “che hanno fatto gustare ai dipendenti prodotti tipici regionali, Igp e Dop offerti da consorzi di tutela e produttori d’eccellenza del comparto agroalimentare e gastronomico italiano”, spiega una nota ufficiale di Palazzo Chigi, con il Parmigiano Reggiano in testa, insieme al presidente del Consorzio, Nicola Bertinelli e alla presenza, tra gli altri, del Ministro dell’Agricoltura, Francesco Lollobrigida.

Tra le curiosità, anche l’incontro con il direttore della Fondazione Qualivita, Mauro Rosati, e il dg dell’Istituto dell’Enciclopedia Italiana, Massimo Bray, che, a Palazzo Chigi, hanno consegnato alla Presidente del Consiglio Giorgia Meloni una copia dell’“Atlante Qualivita Treccani 2026 - edizione 25esimo anniversario”, “che raccoglie e documenta l’intero patrimonio italiano delle produzioni agroalimentari e vitivinicole Dop, Igp, Stg e delle bevande spiritose Ig e celebra la Cucina Italiana Patrimonio Immateriale Unesco”. L’“Atlante 2026”, ricorda Qualivita, è la prima pubblicazione ufficiale presentata in Italia, edita dello storico Istituto dell’Enciclopedia Italiana Treccani, che dedica una sezione speciale al riconoscimento della Cucina Italiana da parte dell’Unesco, con la prefazione della stessa Premier Giorgia Meloni, del Ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida e un’ampia sezione con interventi di esperti, tra cui gli chef Massimo Bottura, Roberto ed Enrico Cerea, Enrico Derflingher e Massimiliano Alajmo. “La consegna dell’“Atlante Qualivita” 2026 rappresenta - spiega una nota - anche la chiusura delle celebrazioni per i 25 anni della Fondazione Qualivita e dei 100 anni di Treccani. Un anno, quello di Qualivita, scandito da numerosi eventi e iniziative che hanno coinvolto oltre 3.500 partecipanti in presenza tra esperti del settore Dop Igp rappresentanti delle istituzioni e dei consorzi di tutela, produttori, giornalisti e appassionati”.

