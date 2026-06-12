Hugel, Aoc Alsace Riesling Sélections de Grains Nobles 2011

L’Alsace Riesling SGN 2011 si presenta di colore giallo paglierino brillante dai riflessi dorati. Al naso i suoi profumi rimandano alla frutta gialla matura, alle erbe aromatiche e agli agrumi canditi, con tocchi leggermente idrocarburici. In bocca il sorso è marcato dal contrastato, tra un’acidità vivace e la dolcezza del frutto, a scandire un buon ritmo gustativo e un lungo finale dai lampi speziati. Trenta sono gli ettari della famiglia Hugel, tutti nel comprensorio del comune alsaziano di Riquewihr (con parcelle Grand Cru nello Schoenenbourg, Sporen e Pflostig), noto sin dal Medioevo per la produzione di vini di significativa qualità. Fu Hans-Ulrich Hugel ad iniziare nel 1639 la dinastia di questi vignaioli, una delle più antiche del mondo enoico. Nella seconda metà del Ventesimo secolo, Jean Hugel ha svolto un ruolo di primo piano in Alsazia caratterizzato da assoluto rigore, reintroducendo i vini da vendemmia tardiva, tanto che il disciplinare del 1984 dei “Vendage Tardive” e “Sélection de Grains Nobles” è detto anche “legge di Hugel”. Benché l’azienda disponga di vigneti per la metà classificati Grand Cru, non utilizza la denominazione Grand Cru Alsace in nessuno dei suoi vini. Inoltre, nonostante Hugel sia stato un pioniere nella realizzazione dei vini dolci dell’Alsazia, solo i vini chiaramente contrassegnati come ottenuti da vendemmia tardiva sono caratterizzati da zuccheri residui.

(are)

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