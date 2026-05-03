Menu
EN
Notizie
Italia
Mondo
Non solo Vino
Edicola
La Cantina di WineNews
Su I Vini di WineNews
Su I Quaderni di WineNews
A Tavola
WineNews TV
Video
Audio
On Wine
Letto per voi
Newsletter
La Prima di WineNews
I Vini di WineNews
I Quaderni di WineNews
Italian Weekly WineNews
E inoltre
Dicono di noi
Chi Siamo
Sondaggi
Meteo
Seguici
Facebook
Twitter
YouTube
Instagram
LinkedIn
Mercoledì 06 Maggio 2026 - Aggiornato alle 20:37
Italia
Mondo
Non solo Vino
Newsletter
La Cantina di WineNews
Dicono di noi
Winenews TV
I Vini di WineNews
Home
›
Newsletter
›
I Vini di WineNews
I Vini di WineNews - N. 413
03 Maggio 2026, ore 09:00
Numero:
413
Tiratura:
12.000 Enonauti
Periodo:
Dal 3 al 9 Maggio 2026
Vedi la Newsletter
In questo numero
I Vini
Pico Maccario, Docg Barolo Cannubi Boschis 2021
30 Aprile 2026
I Vini
Masi, Docg Amarone della Valpolicella Classico Costasera Lunar New Year Horse 2020
30 Aprile 2026
I Vini
Pol Roger, Aoc Champagne Brut Cuvée Sir Winston Churchill Édition Vinothèque 2002
30 Aprile 2026
I Vini
Castello di Monsanto, Docg Chianti Classico 2023
30 Aprile 2026
I Vini
Tedeschi, Docg Valpolicella Classico Superiore La Fabriseria 2021
30 Aprile 2026
I Vini
Giovanni Rosso, Docg Barolo Serra 2021
30 Aprile 2026
I Vini
Kellerei Andrian, Doc Alto Adige Pinot Nero Anrar Riserva 2023
30 Aprile 2026
I Vini
Buondonno, Docg Chianti Classico 2024
30 Aprile 2026
I Vini
Coppo, Docg Barolo del Comune di La Morra 2021
30 Aprile 2026
I Vini
Tenuta di Lilliano, Docg Chianti Classico 2024
30 Aprile 2026
I Vini
Eleusi, Doc Trentino Chardonnay Animatica 2021
30 Aprile 2026
I Vini
Le Crocine, Toscana Igt Rosso Syrah Risico 2024
30 Aprile 2026
I Vini
Lodali, Docg Barolo Bricco Ambrogio 2022
30 Aprile 2026
I Vini
Carpineto, Docg Chianti Classico 2024
30 Aprile 2026
Zoom
La Molina, Cioccolato Ottavio
30 Aprile 2026
Ristorante
Osteria Belguardo - Firenze
30 Aprile 2026