Pol Roger, Aoc Champagne Brut Cuvée Sir Winston Churchill Édition Vinothèque 2002

La versione Vinothèque della Cuvée Sir Winston Churchill 2002 rientra nella selezione di vecchi millesimi che Pol Roger ha deciso di proporre in occasione del 175° anniversario, bottiglie già sboccate con un ulteriore periodo di affinamento nelle storiche crayères profonde 33 metri, prima della rimessa in commercio. Creata nel 1975 come omaggio a Sir Winston Churchill, questa cuvée è prodotta esclusivamente nelle annate migliori da Grands Crus di Pinot Nero e Chardonnay già coltivati all’epoca dello statista, con una prevalenza di Pinot Nero a garantire struttura e potenza, bilanciata dall’eleganza dello Chardonnay. Il millesimo 2002, tra i più celebrati della Champagne, si distingue per equilibrio e capacità evolutiva, e la versione Magnum ne ha preservato ulteriormente la freschezza. Dopo dieci anni sui lieviti prima della prima sboccatura e il successivo lungo riposo in cantina, si presenta con un colore oro intenso ramato e perlage finissimo in pieno stile della Maison. Ha un profilo di agrumi canditi e note di nocciola, gelée di frutta e sfumature di cognac, con una progressione composta e stratificata. Al palato ha trama vinosa e levigata, dalla struttura insieme serrata e ampia, accresciuta in profondità e definizione dal tempo. Damien Cambres definisce questo champagne come “tridimensionale”, capace di coniugare delicatezza, potenza e lunghezza in un equilibrio pienamente compiuto.

(Chiara Giovoni)

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