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Su i Vini di WineNews

Tedeschi, Docg Valpolicella Classico Superiore La Fabriseria 2021

SUPERIORE, TEDESCHI, VALPOLICELLA CLASSICO, Su i Vini di WineNews
Vendemmia: 2021
Uvaggio: Corvina, Corvinone, Rondinella, Oseleta
Bottiglie prodotte: 6.700
Prezzo allo scaffale: € 30,00
Proprietà: fratelli Tedeschi
Enologo: Riccardo Tedeschi
Territorio: Valpolicella - Classico

Ha dimostrato di saper “invecchiare” bene in occasione della verticale che ne ha festeggiato il ventennale con le annate 2021, 2012, 2007, 2006 e 1998 all’epoca vino da tavola, che occhieggiava agli internazionali con il Cabernet Sauvignon al posto dell’Oseleta. Il Valpolicella Classico Superiore La Fabriseria proviene dal vigneto omonimo che tramanda storia e vigne della famiglia Tedeschi: il nome richiama la "fabbriceria" della parrocchia, il consiglio di cui faceva parte il nonno Riccardo, solito condividere il suo vino migliore con i colleghi. Situato tra i 420 e i 500 metri, è il vigneto più alto della proprietà, caratterizzato da due antiche croci scoperte tra i filari, testimonianza di un antico sentiero di pellegrinaggio. Un vigneto “estremo” per il suolo povero, marnoso e sassoso, profondo appena 40 centimetri, che limita la vigoria delle piante, garantendo alta concentrazione aromatica ai vini, anche grazie alla breve surmaturazione in pianta. L’annata 2021 - dallo stile snello con coerenza territoriale - al naso ha note nitide di fragola e lampone, sorso vibrante, tensione acida, scia speziata, elegante e persistente, con una pulizia del frutto che - raccontano Antonietta, Riccardo e Sabrina - caratterizza anche la 2022. La 1998 è figlia di un'epoca che cercava potenza e concentrazioni ispirate all'Amarone, mentre la 2007 e la 2012 colpiscono per una longevità eccezionale con evoluzioni mentolate.

(Clementina Palese)

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TAG: SUPERIORE, TEDESCHI, VALPOLICELLA CLASSICO

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