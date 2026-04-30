Tenuta di Lilliano, Docg Chianti Classico 2024

Dopo aver maturato per poco oltre l'anno in parte in cemento e in parte in botti grandi di legno, il Chianti Classico 2024 di Tenuta di Lilliano profuma intensamente di viola, poi di visciola e mirto, con un cenno di ematicità cruda. Dolcezza e balsamicità al naso si ritrovano anche in bocca, dove il sorso aderente rilascia sapidità polposa e materica che accompagna il sorso verso un finale floreale e appena caldo. La prima annata di questa etichetta uscì nel 1958, grazie all'aiuto a Giulio Gambelli, grande interprete del Sangiovese: al tempo c'era Eleonora Ruspoli Berlingieri a condurre l'azienda di famiglia, che per prima decise di imbottigliare il vino della tenuta, fondata dal Barone Berlingieri nel 1920 a Castellina in Chianti. Tenuta di Lilliano fa ancora parte dei Ruspoli e oggi appartiene ai fratelli Pietro e Giulio, quest'ultimo a condurla dal 1989, con il nipote Alessandro a coprire i mercati internazionali. I vigneti, a conduzione biologica dal 2014, coprono 40 ettari su un totale di 460 (boschi, olivi e cereali coprono il resto della proprietà). Poggiano su di un terreno chiaro di alberese e quarzo, che riflette il sole e trattiene abbastanza acqua grazie alla buona presenza di argilla. Questo tipo di suolo - insieme ad un clima equilibrato in temperature e piovosità - permette ai grappoli di Lilliano di maturare lentamente e in ritardo. Da qui i vini generosi di acidità e profumi della tenuta.

(ns)

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