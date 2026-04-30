Masi, Docg Amarone della Valpolicella Classico Costasera Lunar New Year Horse 2020

Nell’Amarone Costasera Lunar New Year of the Horse 2020 si fondono qualità, tradizione e simbolismo. Il cavallo, con il suo spirito libero, la sua forza e la sua vitalità, si riflette perfettamente nelle caratteristiche di questo Costasera: vino dai profumi che rimandano alla frutta rossa matura e in confettura, alle spezie e al cioccolato, anticipando una progressione gustativa ricca e strutturata, dal finale persistente e da ritorni ancora fruttati. La Lunar Horse Edition si distingue anche per il suo packaging, con il cavallo stilizzato in oro, simbolo di forza e prosperità, che si intreccia su uno sfondo rosso, richiamando sia il colore del vino che l’aspetto simbolico dello zodiaco cinese. La Collezione Costasera Lunar giunge alla quarta edizione: le precedenti sono dedicate al Drago, al Serpente e al Coniglio e, una volta completata, comprenderà 12 bottiglie, ciascuna rappresentante un segno dello zodiaco cinese, con un design unico per ogni etichetta. Le bottiglie, inserite in un originale astuccio, sono pensate per gli appassionati e i collezionisti che desiderano custodire un pezzo raro e significativo da condividere in occasioni speciali. Masi è produttore leader di Amarone e da sempre interpreta con passione i valori delle Venezie. E il suo presidente, Sandro Boscaini, rappresenta la sesta generazione della famiglia che ha contribuito a creare con questo vino un’eccellenza italiana.

(fp)

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