Pico Maccario, Docg Barolo Cannubi Boschis 2021

Pico Maccario è un'azienda giovane: fondata nel 1997 a Mombaruzzo ad Asti dai fratelli Pico e Vitaliano Maccario, è diventata nota per via di grandi matite colorate poste all'inizio dei filari che costeggiano la strada che porta da Mombaruzzo a San Rocco. Il progetto artistico che recupera vecchi pali da vigna in castagno, però, non è il loro unico simbolo. Ci sono anche le rose, circa 4500 ad ornare le testate dei filari ma riproposta anche dentro il simbolo aziendale, a rappresentare la finezza cui ambiscono i loro vini. Infine la vigna: la sede di Pico Maccario, infatti, sorge in mezzo a 100 ettari di vigneto a corpo unico, il più grande del Piemonte. Qui sono piantate soprattutto viti a Barbera, poi Moscato Bianco, Viognier e Sauvignon Blanc. Nel 2020 si sono aggiunti appezzamenti nel Barbaresco (specialmente nella menzione di Serracapelli a Neive) e a Barolo (comprese le menzioni di Cannubi a Barolo e di Vignarionda a Serralunga d'Alba). Nascono così - oltre al marchio di fabbrica della Barbera di Nizza e di Asti - le etichette di Langa, fra cui il Cannubi, che quest'anno si è aggiunto della menzione Boschis (l'angolo più settentrionale dell'mga). La versione 2021 è fitta e intensa, profumata di ciliegia e liquirizia, sottobosco e arancia rossa. La parte agrumata torna anche al sorso, polposo e levigato, fresco di note balsamiche e speziate e dal finale iodato. Dal 2025 Pico Maccario è parte di Oniverse.

(ns)

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