La Molina, Cioccolato Ottavio

La Molina, con sede a Quarrata in provincia di Pistoia, è una azienda toscana di eccellenza nella lavorazione artigianale del cioccolato, che declina con qualità assoluta e impatto visivo. Il brand aziendale è un omaggio ad una donna di cui si conosce solo il soprannome: la “Molina”, appunto, la cioccolataia di Maria Teresa d’Austria, moglie del Re Sole, così chiamata dal “molinillo” lo strumento con cui preparava la cioccolata in tazza. “Con gli occhi e con la bocca” è la filosofia aziendale a partire dallo studio del packaging, affidato a Riccardo Fattori, artista e designer toscano. Tra i suoi cavalli di battaglia la linea Ottavio – Classic, Coffee, Pistacchio e Raspberry - un cioccolato che fonde la profondità del cioccolato fondente con la cremosa dolcezza del cioccolato al latte, il tutto esaltato dalla caratteristica morbidezza della gianduia. Questa tavoletta offre un profilo aromatico ben bilanciato, tra l'intensa ricchezza del cacao e la consistenza e la delicatezza della pasta di nocciole.

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