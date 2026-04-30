Giovanni Rosso, Docg Barolo Serra 2021

Sono 400.000 le bottiglie prodotte complessivamente dalla cantina con sede a Serralunga d’Alba, dove primeggiano nei vigneti della famiglia Rosso (20 ettari) i Cru “Broglio”, “Meriame”, “Sorano”, “Costa Bella”, “Lirano”, “Damiano”, “Serra”, “Ceretta” e “Vigna Rionda”. L’azienda è condotta da Davide Rosso e i suoi vini possiedono una cifra stilistica all’insegna della classicità, anche in virtù di un uso oculato di legno medio e grande e cemento per le maturazioni, declinando il Nebbiolo con sapienza tradizionale e pulizia d’esecuzione sempre ineccepibile. Profuma di viola, lampone, anice e liquirizia il Barolo Serra 2021, aromi che fanno da introduzione ad uno sviluppo gustativo fragrante e saporito, dalla spinta tannica ben proporzionata e tendenzialmente croccante, terminando in un finale ampio e ancora fruttato e dai tocchi balsamici. Ma non solo. Davide Rosso nel 2016 ha acquisito 14 ettari a vigneto in contrada Montedolce (il maggiore cratere estinto dell’Etna) a poca distanza dalla frazione di Solicchiata nei pressi di Castiglione di Sicilia, sul versante nord est del Vulcano. Introducendo il suo Etna Rosso ne La Place de Bordeaux accanto al suo Barolo Cerretta, attraverso un accordo con cinque tra i più rinomati négociant (Joanne, DIVA, Barriere Frères, Louis Vialard e LD). La Place de Bordeaux è l’hub più prestigioso al mondo per la vendita dei vini sui mercati internazionali.

(fp)

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