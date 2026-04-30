Osteria Belguardo - Firenze

Nel cuore dell'Oltrarno, affacciato sui Lungarni fiorentini, Belguardo Osteria, di proprietà della famiglia Mazzei celeberrima per la sua produzione viticola, è un progetto che supera il concetto classico di osteria, trasformandosi in un luogo dove vivere Firenze con un’anima più viva ed internazionale in diversi momenti della giornata, dall'aperitivo, alla cena, fino al pranzo, con uno sguardo fortunato sulla città. Belguardo racconta la Toscana, con uno sguardo privilegiato alla Maremma. Il wine & cocktail bar, con la barwoman Alessia Di Bartolomeo, è punto di incontro per la città, con l’aperitivo che diventa un vero e proprio rito quotidiano. Resta forte l’anima ed il carattere dell’osteria. La cucina è guidata dallo chef Luis Corces, con una cucina di memoria e materia prima, dove l’essenzialità non rinuncia al sapore: piatti riconoscibili, rassicuranti e sinceri, come, per esempio, la salvia fritta, gli agretti con uova e bottarga e le tagliatelle alla Buttera, omaggio diretto alla Maremma.

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