Buondonno, Docg Chianti Classico 2024

Il Chianti Classico 2024 di Buondonno, maturato in legno di varia misura per un anno, profuma di ciliegia, terra, sottobosco e viole, con tocchi affumicati. In bocca il sorso è succoso, fragrante e sapido, con la dolcezza del frutto che ben contrasta con la verve acida, terminando con un finale croccante e vivace. Casavecchia alla Piazza, che dà il nome all’azienda di Gabriele Buondonno, è territorio di antica vocazione agricola e si trova nell’Unità Geografica Aggiuntiva di Castellina in Chianti. Nel 1988 la coppia di agronomi Gabriele Buondonno e Valeria Sodano ne diventano proprietari avviando il loro progetto enologico. La scelta di allevare i vigneti in biologico arriva da subito in un periodo pionieristico per questo tipo di approccio. Dal 1989, Buondonno è iscritta al Coordinamento Toscano Produttori Biologici, una delle prime associazioni a fare di questa sensibilità il proprio obbiettivo. Nel 2016 Buondonno è tra i soci fondatori del Bio-distretto del Chianti che ha lo scopo di promuovere l’agricoltura biologica e tutte le buone pratiche volte alla salvaguardia ambientale. Oggi la cantina con sede nei pressi di Castellina in Chianti produce vini di bella personalità, che si distinguono per una cifra stilistica decisamente chiantigiana e classicheggiante, risultando piacevoli e allo stesso tempo articolati, con un legame con il proprio territorio d’origine davvero saldo.

(fp)

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