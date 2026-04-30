Le Crocine, Toscana Igt Rosso Syrah Risico 2024

Il nuovo vino de Le Crocine si chiama “Risico” e il suo nome non è un caso. Rimanda ai numerosi tentativi, alle sperimentazioni e alla ricerca sulla Syrah che in questa etichetta è declinata in purezza. La versione 2024, maturata per 14 mesi in legno piccolo (50% nuovo e 50% di secondo passaggio), si presenta di colore rosso rubino intenso dalle sfumature violacee. Al naso si susseguono tocchi di pepe e macchia mediterranea su una base rigogliosa di frutti rossi e neri. In bocca il sorso è morbido, cremoso e persistente, dal finale intenso e avvolgente, di nuovo fruttato. Le Crocine è il progetto enologico di Niccolò Marzichi Lenzi - già amministratore delegato di Tenuta di Biserno e figlio di Ilaria Antinori - e della moglie Joy Green. L’azienda si trova tra Bolgheri e Bibbona ed ha prodotto i suoi primi vini uscendo sul mercato con l’annata 2012. La particolarità del progetto è quella di non avere vigneti di proprietà o in affitto, reperendo la materia prima per la produzione dei propri vini da una serie di conferitori attentamente selezionati e operanti nei vigneti di Bolgheri, Bibbona e Suvereto. Il portafoglio etichette aziendali comprende anche: il Bolgheri Rosso “57022”, “Le Crocine” (blend a base di Cabernet Franc, Merlot e Cabernet Sauvignon) e la “Cuvée Eva” (Cabernet Franc in purezza dedicato all’attrice Eva Green, sorella gemella di Joy, “bond girl” in Casino Royale).

(fp)

Copyright © 2000/2026