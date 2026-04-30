Carpineto, Docg Chianti Classico 2024

Il Chianti Classico 2024 di Carpineto, affinato per un breve periodo in legno grande e poi maturato successivamente in cemento, si esprime aromaticamente con intensità, mettendo in fila profumi immediati di frutta rossa matura, cenni tostati e rimandi speziati. In bocca il sorso è morbido e accattivante, con dolcezza in primo piano ben rifinita da lampi acidi, che evidenziano anche fragranza e vivacità. Finale è rotondo ancora su base fruttata rigogliosa. L’azienda Carpineto è nata nel 1967, grazie all’incontro tra Giovanni Carlo Sacchet e Antonio Mario Zaccheo, e oggi conta su 5 tenute distribuite nelle più significative denominazioni toscane: nell’Unità Geografica Aggiuntiva del Gallo Nero di Greve (Dudda), nella tenuta di Gaville a Figline Valdarno, a Montepulciano, a Montalcino e infine a Gavorrano in Maremma. Con un totale di oltre 225 ettari a vigneto per una produzione media di 3,5 milioni di bottiglie all’anno, che alimentano un articolato portafoglio etichette. Proprio a Dudda, da cui si è sviluppato il progetto, oggi a costituire ormai un vero e proprio gruppo enoico, si trova la sede storica di Carpineto e qui è stato piantato il primo vigneto aziendale, dove si coltivano le uve destinate alla produzione del Chianti Classico annata, della Gran Selezione e della Riserva. Il clima è tendenzialmente continentale e i suoli sono posti ad un’altitudine di 300 metri sul livello del mare.

(fp)

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