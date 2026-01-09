Il gigante del Pop, Sir Elton John, debutta nel mondo dei vini no alcol, con “Elton John Zero”

A 10 anni dal grande concerto che lo vide protagonista tra le colline vitate di Barolo, nel 2016, al Festival agri-rock “Collisioni”, passando per i rumors di qualche anno fa che lo avrebbero voluto produttore di Prosecco, Sir Elton John, uno dei veri mostri sacri viventi della musica mondiale, firma di successi assoluti come “Your Song”, “Rocket Man”, “Don’t Let the Sun Go Down on Me”, “Crocodile Rock” o “I’m Still Standing”, solo per citare alcune tra le sue tantissime canzoni, debutta nel mondo del vino, passando, però, dalla porta della tendenza del momento, quella dei vini alcol-free. E lanciando uno spumante Blanc de Blancs, che “bagna” il debutto del marchio “Elton John Zero”, che, come spiega la stessa pop star, “è nato da un’idea semplice, ma raffinata: creare un mondo in cui ogni momento di celebrazione possa essere condiviso da tutti. Il nostro Blanc de Blancs con 0% di alcol cattura l’eleganza, l’effervescenza e la gioia di un Blanc de Blancs tradizionale, senza compromessi. Realizzato con cura e attenzione, incarna l’arte dell’inclusione, invitando tutti ad alzare un bicchiere, assaporare la frizzantezza e condividere la celebrazione senza tempo della condivisione”. Un vino particolare, che nasce da sole uve Chardonnay “nelle zone più fredde del Nord Italia”, si legge sul sito dedicato, e che non è un dealcolato, ovvero un vino a cui viene poi sottratto l’alcol, ma un prodotto in cui la fase di fermentazione è gestita attraverso particolari batteri al posto dei tradizionali lieviti, “che sviluppano raffinati aromi simili a quelli del vino, senza però produrre alcol”. Partner del progetto è la società londinese Benchmark Drinks, già dietro a progetti di grande successo che legano vino e star della musica e non solo, a partire dai vini cult di Kylie Minogue (che firma anche un Prosecco insieme a Zonin1821, ma anche dell’ex cantante dei Take That, Gary Barlow, passando per la chef-star pluristellata Gordon Ramsay (che, negli scorsi anni, ha lanciato anche una linea di vini made in Italy con l’enologo Alberto Antonini).

“È così noioso bere sempre e solo acqua, quando non si bevono alcolici, è così monotono. Mentre è così bello, invece, avere un vino o un Blanc de Blancs senza alcol, quando stai facendo festa”, commenta nel video di lancio lo stesso Sir Elton John. Che con il suo vino (in distribuzione per ora nella catena inglese Sainsbury’s, ed in due locali iconici di Londra, il Lilibet’s a Mayfair, ed il ristorante italiano stellato, The River Cafè), arricchisce con un nome di assoluto prestigio e con il suo iconico marchio della “E” con la stella affianco, la lista sempre più ricca dei personaggi famosi che stanno lanciando linee di vini e bevande analcoliche, come, per citare i casi più recenti - e, curiosità, entrambi inglesi come lo stesso Elton John - un altro ex Take That e big del pop inglese, come Robbie Williams, e il pluricampione del mondo di F1 e pilota Ferrari Lewis Hamilton.

