Il miglior panettone d’Italia? È quello della pasticceria Solodamanduca di Aprilia

Il miglior panettone d’Italia? Per il tradizionale vince Riccardo Manduca, della pasticceria Solodamanduca ad Aprilia (Latina), e per quello al cioccolato trionfa Armando Pascarella, della Pasticceria Armando Pascarella a San Felice a Cancello (Caserta). Anche la bontà ed il profumo dei lievitati hanno invaso “Sigep World” 2026, edizione n. 47 del Salone Internazionale della Gelateria, Pasticceria, Panificazione artigianali e Caffè, l’evento di riferimento a livello internazionale per il foodservice organizzato da Italian Exhibition Group, alla fiera di Rimini fino a domani. Una cornice nella quale si è disputata, infatti, la finale italiana della “Coppa del Mondo del Panettone”, che ha selezionato i 10 maestri pasticceri chiamati a rappresentare l’Italia nella finale mondiale che sarà di scena a Milano (7-10 novembre).

Dopo un anno di selezioni tra Reggio Calabria, Maddaloni, Milano e Rimini, la giuria ha individuato i 5 migliori interpreti del panettone tradizionale e i 5 del panettone al cioccolato, valutando forma, volume, colore, alveolatura (la struttura interna della pasta, ndr), distribuzione della frutta, morbidezza, profumo, sapore e aromaticità. Per la categoria tradizionale, oltre a Manduca, si sono distinti Roberto Moreschi (Roberto Pastry & Bakery, Chiavenna - Sondrio), Fiorenze Ascolese (La boutique dei lievitati, San Valentino Torio - Salerno), Luigi Vetrella (Visioni Lievitati per Eccellenza, Macerata Campania - Caserta) e Matteo Papanice (Cresci di Papanice, Castellana Grotte - Bari). Sul fronte cioccolato, dietro Pascarella si sono qualificati, invece, Pompilio Giardino (Panificio Pompilio, Adriano Irpino - Avellino), Luigi Avallone (Pasticceria f.lli Avallone, Quarto - Napoli), Andrea Ceracchi (Maciste pasticceria, Cori - Latina) e Alessandro Slama (Da Slama, Ischia).

La “Coppa del Mondo del Panettone”, ideata dal maestro Giuseppe Piffaretti, celebra la ricetta artigianale milanese e promuove la cultura del dolce lievitato nel mondo, con l’obiettivo di destagionalizzare il consumo e valorizzare l’eccellenza italiana. Dopo le selezioni in Europa, America e Asia, cresce l’attesa per la sfida finale che vedrà competere i migliori pasticceri di tutti i continenti: il panettone, simbolo di tradizione e creatività, è pronto a conquistare il mondo. Appuntamento a Milano.

