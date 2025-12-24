Il Natale 2025 sarà sotto il segno della semplicità e della condivisione di prodotti come il pane

Il Natale 2025 sarà sotto il segno della semplicità e della condivisione: secondo il Rapporto Coop 2025, oltre il 90% degli italiani ha deciso di riportare la convivialità tra le mura domestiche, un trend che conferma il ritorno alla cucina fatta in casa e alla ricerca di prodotti genuini, simboli della Dieta Mediterranea e della Cucina Italiana Unesco. Come il pane, il cui comparto nel mercato italiano, secondo le stime Euromonitor, raggiungerà quest’anno un valore di 16,1 miliardi di euro, in crescita dai 15,8 miliardi di euro del 2024 (+2%), grazie a 873 realtà attive sul territorio, distribuite tra Nord (395, pari al 45,2%, concentrate in Lombardia), Centro (208, 23,8%, con prevalenza nel Lazio) e Sud (190, 21,8%, principalmente in Campania). E la tradizione si fa, così, protagonista con ricette che esaltano il pane in tutte le sue forme: dalle zuppe alle vellutate, dai crostoni ai dolci, piatti pensati per trasformare ogni tavola in un luogo di incontro e calore.

La scelta degli italiani, queste feste, è chiara: meno pasti fuori (più del 32% prevede di ridurli), più attenzione alla qualità e al benessere, e verso ingredienti genuini e sostenibili, che spinge i consumatori a privilegiare ricette semplici e salutari, in linea con la Dieta Mediterranea. Nel mondo del pane, queste corrisponde a tipologie con ridotto contenuto di sale e ricche di fibre e Omega 3, trend registrato da Oropan, uno dei principali player nel mercato della produzione e commercializzazione di pane e prodotti da forno radicato in Puglia, che registra un incremento di fatturato del +3,6% nel 2025.

Il ritorno alla cucina domestica è ormai una scelta consapevole: oltre 6 milioni di italiani dichiarano di voler aumentare la spesa per cibo e bevande da consumare in casa nei prossimi mesi. Il Natale diventa così l’occasione perfetta per riscoprire il piacere di preparare piatti genuini e condividere la tavola con chi si ama, in un rituale che unisce tradizione, salute e convivialità, sempre secondo il Rapporto Coop 2025.

