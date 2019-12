Si avvicinano le feste natalizie ma resta sempre la solita domanda: con quali vini si abbina il panettone? Ha provato a rispondere l’Antica Pasticceria Muzzi con “Il Panettone e l’Arte del Vino”, un vademecum per abbinamenti tra i vini e i lievitati da ricorrenza. La guida, realizzata in collaborazione con l’Associazione Nazionale Le Donne del Vino, sarà in omaggio con i panettoni della Linea Vini e con il panettone classico, preparato per questa alleanza, con il fine di trasformare l’assaggio dei dolci da ricorrenza in una esplorazione del patrimonio enologico italiano. Il “Panettone e l’arte del vino” è un duplice regalo che aggiunge alla degustazione di un prodotto di qualità, la chiave per dischiudere un universo di sensazioni. Antica Pasticceria Muzzi, pasticceri a Foligno dal 1795, recupera una ricetta antica, per un panettone artigianale “a metodo classico”, equilibrato nei profumi del burro e della madre di lievito, delicatamente aromatico grazie alle scorze d’arancia di Sicilia candite.

