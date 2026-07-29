Il Passito di Pantelleria in omaggio al Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella

Per celebrare i dieci anni dall’istituzione del Parco Nazionale Isola di Pantelleria, ed “esprimere, riconfermare l’affetto degli italiani per Pantelleria, ben noto d’altronde per le tante frequenze che ospita e accoglie. E per sottolineare l’importanza che Pantelleria riveste per la nostra Repubblica. Le isole cosiddette minori del nostro Paese sono tutte di grande rilievo per il suo equilibrio e per il suo futuro, e quindi richiedono un’attenzione di cura e di tutela costante, ciascuna con le sue specifiche condizioni e specificità di carattere”. Per questi motivi il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, nei giorni scorsi, ha visitato l’Isola di Pantelleria. Tra le cui “specificità di carattere” vi è, senza dubbio, quella viticoltura eroica fatta di muretti a secco e vite ad alberello patrimonio Unesco che da vita ad un vino unico e riconoscibilissimo, come il Passito di Pantelleria. Di cui il Presidente Sergio Mattarella ha ricevuto in dono una bottiglia personalizzata, consegnata dal presidente del Consorzio di tutela dei Vini Doc Pantelleria, Benedetto Renda.

La consegna è avvenuta il 28 luglio nella visita del Presidente Mattarella al Museo Geonaturalistico di Punta Spadillo, nelle celebrazioni per il decennale del Parco Nazionale, istituito nel 2016 per tutelare il patrimonio naturale, paesaggistico e culturale dell’isola. Il Passito di Pantelleria Doc, ricorda il Consorzio, “ha rappresentato una delle espressioni più autentiche della cultura pantesca: un vino nato da una viticoltura eroica, costruita nei secoli attraverso il lavoro dell’uomo in un ambiente caratterizzato dal vento, dalla pietra vulcanica e da condizioni agricole estreme. L’omaggio al Presidente Mattarella ha rappresentato un gesto collettivo della comunità vitivinicola pantesca e ha testimoniato il profondo legame tra il territorio, il paesaggio e una tradizione agricola che costituisce parte integrante dell’identità di Pantelleria”.

“La presenza del Presidente della Repubblica sull’Isola di Pantelleria ha rappresentato un momento di grande significato per tutta la comunità pantesca. Abbiamo avuto l’onore di donare il vino che meglio racconta la nostra identità: il Passito di Pantelleria Doc, espressione di un patrimonio costruito attraverso il lavoro quotidiano dei nostri viticoltori, la resilienza e la capacità di custodire un sapere antico”, ha dichiarato Benedetto Renda, presidente del Consorzio di tutela dei Vini Doc Pantelleria. Un omaggio con cui il Consorzio ha voluto celebrare non solo un vino di straordinario valore enologico, ma soprattutto una cultura del territorio: un patrimonio fatto di uomini, natura e tradizioni che hanno definito e continuano a definire l’identità dell’isola.

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