02-Planeta_manchette_175x100
Consorzio Collio 2026 (175x100)

Non Solo Vino

MADE IN ITALY

Il sigaro “Antico Toscano” eletto Marchio Storico. La filiera del tabacco comprende 200 imprese 

Una tradizione di oltre due secoli: in 1.200 ettari coltivata la materia prima che viene lavorata negli stabilimenti di Lucca e di Cava dei Tirreni
MARCHI STORICI, SIGARO TOSCANO, TABACCO, TOSCANA, Non Solo Vino
Il sigaro “Antico Toscano” diventa Marchio Storico (ph: Manifattura Sigaro Toscano)

Iconico e dal fascino proibito, capace di affascinare artisti e scrittori, politici e grandi nomi del cinema - da Giuseppe Garibaldi a Pietro Mascagni, da Giuseppe Verdi a Clint Eastwood, passando per Mario Soldati, Mario Monicelli e Roberto Vecchioni - oggi il sigaro “Antico Toscano” entra ufficialmente nel patrimonio nazionale: il Ministero delle Imprese e del Made in Italy l’ha riconosciuto come Marchio Storico, confermando l’eccellenza del tabacco della regione. Con oltre due secoli di tradizione, la filiera del tabacco Kentucky comprende 200 imprese agricole a conduzione familiare, che conferiscono la materia prima agli stabilimenti della Manifattura Sigaro Toscano - acquisita nel dicembre 2023 da Luca di Montezemolo e Piero Gnudi - di Lucca e Cava dei Tirreni.
La coltivazione del Kentucky richiede agricoltori esperti e altamente specializzati: dalla cura foglia per foglia, all’essiccazione lenta, fino all’affumicatura di settimane con legni di quercia e noce, che conferisce al tabacco un aroma intenso, forte e leggermente torbato. Il tabacco Kentucky viene coltivato in oltre 1.200 ettari, con ricadute economiche e sociali significative nelle aree rurali e interne di Toscana, Umbria, Veneto, Campania e Lazio. Per celebrare il riconoscimento, la Manifattura Sigaro Toscano lancerà un’edizione speciale che comprende tre pacchetti, uno in versione classica con il logo “Marchio Storico” e due riedizioni del passato.

Copyright © 2000/2026

Contatti: info@winenews.it
Seguici anche su Twitter: @WineNewsIt
Seguici anche su Facebook: @winenewsit

Questo articolo è tratto dall'archivio di WineNews - Tutti i diritti riservati - Copyright © 2000/2026

TAG: MARCHI STORICI, SIGARO TOSCANO, TABACCO, TOSCANA

Altri articoli