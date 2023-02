“Il vino italiano è simbolo dell’eccellenza del nostro Paese, sosteniamo la filiera”

Il contributo inviato ad “Amarone Opera Prima” dal Ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso. “Sosteniamo la candidatura della della messa a riposo delle uve dalla Valpolicella a Patrimonio Unesco per quella che, se riconosciuta patrimonio immateriale dell’umanità, sarebbe la prima pratica vinicola italiana ad esserlo. Ma tante le battaglie per il wine & food made in Italy che stiamo portando avanti in Europa e nel Mondo”.

