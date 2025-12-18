Illva Saronno Holding si “beve” Amaro Averna e Zedda Piras. L’acquisizione da Campari Group

Due marchi-simbolo degli spirits made in Italy, Amaro Averna (nato nel 1868 e conosciuto in tutto il mondo) e Zedda Piras (iconico mirto della Sardegna), sono stati acquisiti da Illva Saronno Holding, che li ha comprati da Campari Group. Un’operazione importante per la multinazionale italiana, che vanta nel proprio portafoglio gli storici marchi vinicoli siciliani Florio, Corvo e Duca di Salaparuta, ma anche, tra gli altri Disaronno, Tia Maria, Sagamore Rye Whisky ed Engine Gin.

L’operazione, spiega una nota, rappresenta un passo importante nello sviluppo di Illva Saronno Holding. I due marchi sono da sempre riconosciuti per la loro qualità, solida reputazione e ricco heritage. Nato nel 1868, Amaro Averna è uno degli amari più conosciuti al mondo, con una forte presenza internazionale (il 70% delle vendite è all’estero, principalmente Stati Uniti, Germania e Austria), mentre Zedda Piras, nato nel XIX secolo, ha una forte focalizzazione sul mercato italiano. Questo permetterà a entrambi i marchi di integrarsi in modo fluido e strategico nel portafoglio di Illva Saronno, portando forti sinergie e rafforzando ulteriormente la sua gamma di spirit e vini premium.

L’operazione rappresenta un ulteriore passo nel suo percorso di espansione iniziato con l’acquisizione del liquore al caffè Tia Maria nel 2009, seguita dalle recenti acquisizioni del Sagamore Rye Whisky nel 2023 e di Engine Gin nel 2024. Ma nel portafoglio di Illva Saronno ci sono anche Rabarbaro Zucca, Artic Vodka, Isolabella Limoncello e Sambuca. Con un fatturato annuo consolidato di 400 milioni di euro e oltre 800 dipendenti nel mondo, Illva Saronno controlla la distribuzione tramite le proprie società operative in Usa, Uk, Paesi Bassi, Belgio, India e Italia, raggiungendo più di 160 Paesi grazie a una solida rete di distributori terzi.

“L’acquisizione di Amaro Averna e Zedda Piras è un ulteriore passo verso il rafforzamento del nostro ruolo come attore globale degli spirits - spiega Marco Ferrari, ceo Illva Saronno Holding Spa - grazie alla loro qualità e al loro patrimonio riconosciuti, i due marchi rappresentano un’ottima aggiunta al nostro portafoglio internazionale e rafforzeranno significativamente la nostra posizione in tre dei nostri mercati prioritari (Usa, Germania e Italia). Illva Saronno, con la sua solida presenza internazionale, è orgogliosa di promuovere la cultura e lo stile di vita italiano in tutto il mondo, una caratteristica che condividiamo profondamente con Campari Group. Siamo fiduciosi che sotto la nostra guida i marchi continueranno a prosperare negli anni a venire”

Secondo Simon Hunt, ceo Campari Group “la cessione di Averna e Zedda Piras segna un ulteriore passo fondamentale nella nostra strategia di razionalizzazione del portafoglio, con l’obiettivo di concentrarci su un minor numero di iniziative, ma di maggiore impatto strategico, mentre continuiamo a favorire la riduzione della leva finanziaria”. Il closing dell’operazione è previsto entro la prima metà del 2026.

