“Ismea Investe” 2026: finanziamenti da 2 a 20 milioni di euro per le società dell’agroalimentare

Un aiuto finanziario per le società attive nel settore agricolo e agroalimentare. Arriva da Ismea che ha comunicato l’apertura dello sportello relativo alla misura “Ismea Investe” 2026, lo strumento finanziario rivolto alle società di capitali, anche in forma cooperativa, a sostegno dei progetti di sviluppo nei settori della produzione primaria, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli e agroalimentari, nonché della distribuzione e della logistica. La misura, disciplinata dal decreto del Ministero dell’Agricoltura del 29 dicembre 2023 e attuata da Ismea, si articola in due linee di intervento. La prima prevede finanziamenti ipotecari agevolati di importo compreso tra 2 e 20 milioni di euro, con una durata massima di 15 anni, di cui fino a 5 anni di preammortamento, ad un tasso di interesse pari al 30% di quello di mercato. La seconda linea riguarda interventi a condizioni di mercato, anch’essi compresi tra 2 e 20 milioni di euro, attraverso i quali Ismea partecipa come finanziatore di minoranza rispetto al fabbisogno complessivo dell’investimento. In questi casi, Ismea può intervenire mediante la sottoscrizione di aumenti di capitale, prestiti obbligazionari, mutui o strumenti finanziari partecipativi. L’edizione 2026 della misura dispone di una dotazione finanziaria complessiva pari a 100 milioni di euro, equamente ripartita tra le due linee di intervento previste dal bando, con la possibilità di riallocazione delle risorse tra le stesse in funzione dell’andamento delle domande.

Le domande di partecipazione dovranno essere presentate esclusivamente in modalità telematica attraverso il portale Ismea dedicato, aperto dall’8 gennaio al 15 maggio, con le domande che saranno esaminate secondo l’ordine cronologico di presentazione, nel rispetto delle risorse disponibili.

Per il Ministro dell’Agricoltura, Francesco Lollobrigida, “l’agricoltura italiana deve crescere, le filiere devono diventare sempre più forti e competitive. Per far ciò serve certamente la sapienza degli imprenditori e degli agricoltori, ma servono anche gli investimenti per rafforzare le imprese e farle diventare sempre più competitive. Per questo l’apertura del portale “Ismea investe” renderà disponibili cento milioni di euro di risorse per le imprese che vogliano investire nei settori di produzione primaria, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli e agroalimentari. Sono risorse che lo Stato mette a disposizione per accompagnare le imprese in un percorso di crescita fornendo loro capitali a un tasso di sconto agevolato o a tassi di mercato per continuare a rafforzare l’agricoltura italiana e renderla ancora più competitiva”.

