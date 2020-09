La Casara Roncolato - La Sopressa di Brenton

La Casara Roncolato nasce attorno agli anni ’20 del Secolo scorso, tra le colline di Roncà, nei pressi di Verona, in località Brenton. È qui che Ermenegildo Roncolato, inizia l’attività di casaro che oggi azienda è di Giovanni, Gildo e Letizia Roncolato e non è solo un caseificio. Dall’allevamento di proprietà nascono i cosiddetti “maiali privilegiati” per la loro dieta naturale e dalle loro carni nasce una ricca gamma di salumi e prosciutti. Le lavorazioni sono manuali e tutti i prodotti vengono affinati e stagionati in cantine selezionate. La Casara Roncolato da quasi un secolo è custode di quella preziosa arte capace di tramandare ad oggi prodotti marchiati da un’autentica e genuina tipicità. Fra questi un posto privilegiato lo occupa la Sopressa di Brenton, ottenuta da maiali autoctoni e “pesanti”, così definiti per la stazza, che vengono macellati quando raggiungono i 200 chili di peso. Le carni destinate alla Sopressa sono coscia, spalla, pancetta e carrè. Dopo la lavorazione e la legatura a mano, la Sopressa viene stagionata in cantina (almeno sei mesi), dove acquista il suo tipico profumo intenso ma mai invadente, unito alla morbidezza della pasta dal sapore dolce e speziato. Al taglio la fetta si presenta compatta ed omogenea con un’accentuata e caratteristica aromaticità che la rende invitante. La Sopressa di Brenton è un salume tipico da antipasto o da secondo piatto vicino ad una calda polenta gialla abbrustolita alla griglia. Il profumo, intenso e mai invadente, si esalta se la Sopressa viene gustata con il tipico pan biscotto.

