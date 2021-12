La Casearia Carpenedo, il Basajo

Fresco di super medaglia d’oro conquistata all’ultimo World Cheese Award svoltosi a Oviedo in Spagna una decina di giorni fa, il Basajo si prepara a essere servito sule tavole natalizie. Parliamo di uno dei tanti formaggi artigianali de La Casearia Carpenedo, azienda familiare di Camalò di Povegliano, in provincia di Treviso, nata grazie alla visione del fondatore Ernesto Carpenedo agli inizi del ‘900. Oggi il figlio Antonio e il nipote Alessandro portano avanti il grande lavoro artigianale che ha dato vita, tra gli altri, al Basajo, un erborinato di latte crudo ovino affinato in pregiato vino passito bianco e uva passa. Il primo tra gli erborinati lavorato, a partire dal 2008, col metodo Carpenedo. Ecco una delle peculiarità dell’azienda casearia trevigiana - un tempo anche produttrice oggi solo affinatrice - quella di aver creduto in tempi non sospetti nell’affinamento dei formaggi in vini e vinacce, veneti ma non solo. È infatti con loro nasce il marchio registrato “Ubriaco” nel lontano 1976.

(Francesca Ciancio)

Copyright © 2000/2021