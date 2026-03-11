La colomba come il panettone, cavalca la passione per i lievitati e la loro destagionalizzazione

Leggera, artigianale e rigorosamente classica: così gli italiani vogliono la colomba, e la Pasqua 2026 conferma una tendenza ormai consolidata. L’Associazione Italiana Bakery Ingredients aderente (Aibi), che parte di Assitol, racconta come, secondo i dati di una ricerca Cerved, la passione per i grandi lievitati di ricorrenza sia cresciuta negli ultimi anni, grazie soprattutto al successo del panettone ed alla sua destagionalizzazione, ed abbia conquistato stabilmente anche la colomba, seppure con numeri più contenuti.

“L’artigianalità è un fattore decisivo nelle preferenze degli italiani - spiega Alberto Molinari, presidente Aibi - inoltre, oggi questo prodotto d’eccellenza non si trova soltanto sulle tavole della festa, ma anche negli spazi della panificazione moderna, ad esempio nei bakery bistrot, capaci di valorizzare questo prodotto grazie a degustazioni e assaggi di monoporzioni”.

Per i produttori, l’e-commerce è diventato un canale strategico, capace di sostenere un mercato che rimane stabile e orientato alla tradizione: “la versione più richiesta è infatti quella classica, con la ricetta che unisce uova, burro, lievito, farina, canditi d’arancia, mandorle e granella di zucchero. A fare la differenza, però - evidenzia Molinari - è la qualità degli ingredienti, motivo per cui pasticceri e panificatori puntano su materie prime d’eccellenza e su dettagli come cioccolato, farciture e canditi selezionati per elevare la golosità del prodotto. Non manca la creatività, che negli ultimi anni ha portato a varianti innovative, dalle farciture alternative alle versioni gelato e salate con formaggi, carciofi, pomodori o salumi, pur restando proposte di nicchia. Ripetere il successo del panettone è difficile - conclude il presidente Aibi - il nostro auspicio è che l’impegno del nostro settore su qualità e gusto sia premiato con il riconoscimento, sempre più ampio, dei consumatori”.

Copyright © 2000/2026