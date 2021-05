La forza del vino italiano, la ripartenza in Usa, la critica che cambia: parla Antonio Galloni

A WineNews il fondatore di Vinous: “ormai c’è grande qualità in tutte le Regioni. E-commerce e digitale resteranno anche dopo il Covid, continua ad esserci una grande richiesta di eventi virtuali e digitali”. Arriva il servizio “Vinous Preview”, che consente (a pagamento) al trade di accedere al calendario editoriale e di vedere punteggi e recensioni 48 prima della pubblicazione: “è rivolto a chi vende vino, non ai produttori. È una evoluzione, ma il nostro lavoro editoriale non cambia”.

