La Juventus “brinda” alla nuova stagione con una maglia dedicata al Piemonte del vino

Lei è la squadra di calcio più titolata d’Italia, con tifosi in tutto il mondo che si identificano in una maglia iconica che è una “fede” tramandata di generazione in generazione. E poi ci sono quelle colline uniche, i paesaggi vitivinicoli del Piemonte, Langhe-Roero e Monferrato Patrimonio Unesco, dove nascono vini tra i più prestigiosi del pianeta, dal Barolo al Barbaresco, dalla Barbera all’Asti, dall’Alta Langa al Roero ed al Gavi, ma non solo. Due mondi geograficamente vicini e che, ora, scenderanno anche in campo insieme per diventare “amici per la pelle”. La Juventus, infatti, ha voluto omaggiare la tradizione vinicola del Piemonte con la terza maglia di gara. Una divisa che profuma di vintage, dallo stemma del club (con l’amatissima “zebra”) al trifoglio dell’Adidas, lo sponsor tecnico, e che si caratterizza anche, oltre che per l’elegante colore nero, da una sottile grafica sullo sfondo ispirata ai vigneti, con tanto di grappoli di uva, vite e pampini.

Juventus e Adidas hanno presentato un video, uscito proprio nei giorni della vendemmia e visibile sui social del Club bianconero, per presentare la nuova maglia. Si chiama “Trame di Vite” ed ha già ottenuto numerose visualizzazioni e commenti entusiasti. Girato nel Monferrato e, in particolare, nella Tenuta Marchesi Alfieri, con il suo settecentesco Castello dei Marchesi Alfieri, vero e proprio capolavoro architettonico del Monferrato e simbolo di una cantina con una lunga e prestigiosa storia alle spalle, tra i punti di riferimento nella produzione della Barbera d’Asti, che vede al timone le sorelle Emanuela, Antonella e Giovanna San Martino di San Germano, affiancate dalle nuove generazioni della famiglia.

In uno scenario così di pregio sono arrivate le “Trame di Vite” che possono essere interpretate come un ponte di unione tra passato e futuro juventino che si “intreccia” magicamente, proprio come i filari di una vigna antica. Ci sono infatti ex bandiere bianconere (e campioni del mondo con la Nazionale) come Gianluigi Buffon e Andrea Barzagli, che è anche un produttore di vino, le nuove stelle come Gleison Bremer e Khéphren Thuram, impegnati a marchiare le bottiglie con lo stemma bianconero, e poi l’erede di Alex Del Piero, Kenan Yildiz, l’ultimo idolo degli juventini, a “garantire” sui dettagli. Buffon e Barzagli, nel finale del video, scendono in cantina e dalla botte esce la nuova maglia juventina. Quella che, parole della Juventus, “trae ispirazione dai vigneti del Piemonte, un pilastro culturale della regione”.

