La pasta di semola si conferma la “regina” della tavola delle famiglie italiane

La pasta di semola si conferma la “regina” delle tavole italiane, con una penetrazione del 96,8% e almeno un acquisto annuale da parte delle famiglie. Secondo lo shopper panel YouGov, che ha analizzato i comportamenti di quasi 17.000 nuclei rappresentativi dei 26 milioni di famiglie italiane nel 2025, e tra le quali la frequenza media di acquisto della semola ha raggiunto 21,9 atti d’acquisto (+3,5% sul 2024), mantenendo la spesa annua intorno ai 49 euro (-5,8%).

Gli analisti segnalano ampi margini di crescita per formati speciali (76% di penetrazione dal 74,8% del 2024), farine integrali, farro e kamut, mentre aumentano i consumatori di pasta senza glutine (+7,2%) e integrale (+5%). Anche il consumo di pasta vegetale è cresciuto del +23% nel 2025. I senior (over 55, con figli adulti) e i decisori d’acquisto maturi (45-54 anni, con figli adolescenti) mostrano particolare attenzione alle certificazioni (+112%), alle proprietà dei prodotti (130% per il target salutista, 119% per quello integrale) e al biologico (rispettivamente 125% e 117%) confermando una tendenza verso scelte consapevoli e orientate alla qualità.

