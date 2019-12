Un’azienda tutta dedita al lampone la realtà produttiva dei Monti Cimini, nel comprensorio viterbese, creata da Massimiliano Biaggioli, e decisamente specializzata nella coltivazione e trasformazione di questi frutti dalle mille qualità, inclusi nella categoria dei frutti di bosco. Partita come una specie di divertimento è diventata una vera e propria attività, comprendendo lo studio e lo sviluppo delle più svariate cultivar di lamponi: Tulameen, Ruby, Heritage, Hebert Gold, Rubus Idaeus (il più diffuso in Europa) per garantire il massimo dell’espressione del sorosio (il suo nome scientifico, e cioè falso frutto composito). Oggi le piante sono più di 3000 e coltivate con metodi naturali. Dalle varie declinazioni del lampone (zucchero di lampone, composte, etc.) ecco la tisana Lamponella. Ottenuta dalle sole foglie del lampone è ottima nel sapore e meravigliosa negli effetti. Classificata come integratore alimentare, aiuta il benessere della gola, il transito intestinale ed allevia i dolori mestruali.

