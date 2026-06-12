Laurent-Perrier, Aoc Champagne Brut Héritage

Héritage nasce dal cuore del savoir-faire di Laurent-Perrier, quello dell’assemblaggio, codificato da Bernard de Nonancourt con Grand Siècle: ricreare attraverso vini, cru e annate diverse ciò che la natura non offre mai in modo perfettamente compiuto. La nuova cuvée traduce questa filosofia in un Brut composto esclusivamente da vini di riserva, frutto di una collezione costruita nel tempo a partire dalle migliori origini della Champagne. L’idea prende forma nel 2012 con il precedente e storico chef de caves della Maison Michel Fauconnet, che immagina un impiego nuovo per millesimi non destinati all’uscita singola, osservandone l’evoluzione e la capacità di raccontare suoli e terroir. L’assemblaggio vede il 55% di Chardonnay, completato dal 45% di Pinot Noir, da 40 cru, di cui il 50% Grand Cru. La vinificazione avviene in acciaio, con svolgimento della malolattica, mentre l’affinamento sui lieviti supera i 4 anni, con dosaggio di 6 g/l alla sboccatura. Nel calice Héritage ha naso nitido, con note di limone, pesca bianca e frutta sciroppata, seguite da richiami di pane tostato e mandorle grigliate. Il sorso ha un attacco fresco e si distende su una trama viva, elegante e complessa, con aromi di frutta bianca e scorze di agrumi. Il finale integra freschezza e maturità, con una sottile nota di miele che richiama la profondità dei vins de réserve e la precisione dell’assemblaggio Laurent-Perrier.

(Chiara Giovoni)

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