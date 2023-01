Le erbe aromatiche “profumano” le Feste, preludio ad una dispensa naturale disponibile tutto l’anno

Facili da coltivare nell’orto di casa e da raccogliere (ma sempre con la guida degli esperti), ingredienti dei piatti dei più grandi chef, le erbe aromatiche commestibili, le piante ed i fiori edibili restano un must in cucina - ma anche nella mixology - e il loro uso una tendenza che piace a WineNews come esempio di “economia circolare” nella quale nulla viene sprecato. Dal prezzemolo al peperoncino, dalla salvia al rosmarino, dal timo all’origano, dal ginepro all’ortica, dallo spinacio di montagna all’asparago selvatico, dalla rosa canina al cerfoglio che si raccolgono nel foraging invernale, in questi giorni “profumano” le Feste, arricchendo di sapore le ricette della tradizione italiana servite a tavola, e rappresentano il preludio ad una dispensa naturale disponibile tutto l’anno, nel rispetto delle stagioni e del “tempo balsamico”, che ha il suo culmine in primavera e in estate.

Se andiamo a vedere nella storia della gastronomia, i più famosi e importanti cuochi del passato come Apicio, Bartolomeo Scappi e il Maestro Martino ci danno testimonianza dell’uso dei fiori sia nella cucina aristocratica che in quella contadina. E non solo come orpelli, perché un petalo di rosa non può far diventare più buono un piatto cucinato male: un fiore può dare un sapore più intenso e diverso o condire meglio un piatto, ma può rendere anche meno triste una ricetta. Ma tutto ciò che è naturale non è detto che sia benefico e occorre fare attenzione alle erbe aromatiche che si possono raccogliere: sono oltre 1.500 i fiori che possono essere mangiati, da quelli selvatici a quelli coltivati, e che raccontano di storie affascinanti, di miti e curiosità.

E se sono sempre di più i territori che propongono il foraging con la guida degli esperti come esperienza ai turisti per avvicinarsi alla natura e imparare a rispettarla, approvvigionandosi con parsimonia, altrettanti sono gli eventi dedicati alle erbe aromatiche che WineNews segnala in agenda.

