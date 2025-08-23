02-Planeta_manchette_175x100
Lo Sparviere, Docg Franciacorta Brut 2018

Vendemmia: 2018
Uvaggio: Chardonnay
Bottiglie prodotte: 10.000
Prezzo allo scaffale: € 30,00
Proprietà: famiglia Gussalli Beretta
Enologo: Enrico Paternoster
Territorio: Franciacorta

Il Franciacorta Brut 2018 di Lo Sparviere, l’azienda di proprietà della famiglia Gussalli Beretta, profuma di frutta tropicale, fiori di acacia, cenni di lievito e tocchi affumicati. In bocca il sorso è ampio, ben profilato e tendenzialmente cremoso, dalla carbonica vivace e continua e dal finale solido e piacevolmente ammandorlato. L’azienda con sede nei pressi di Monticelli Brusati, conta su 30 ettari coltivati in biologico, per una produzione complessiva di 120.000 bottiglie. Fa parte del gruppo Agricole Beretta - che comprende proprietà in Toscana, in Abruzzo, in Piemonte, Friuli e in Alto Adige - nato per impulso di Ugo Gussalli, padre di Pietro e Franco Gussalli Beretta.

