Lo Sparviere, Docg Franciacorta Brut 2018

Il Franciacorta Brut 2018 di Lo Sparviere, l’azienda di proprietà della famiglia Gussalli Beretta, profuma di frutta tropicale, fiori di acacia, cenni di lievito e tocchi affumicati. In bocca il sorso è ampio, ben profilato e tendenzialmente cremoso, dalla carbonica vivace e continua e dal finale solido e piacevolmente ammandorlato. L’azienda con sede nei pressi di Monticelli Brusati, conta su 30 ettari coltivati in biologico, per una produzione complessiva di 120.000 bottiglie. Fa parte del gruppo Agricole Beretta - che comprende proprietà in Toscana, in Abruzzo, in Piemonte, Friuli e in Alto Adige - nato per impulso di Ugo Gussalli, padre di Pietro e Franco Gussalli Beretta.

(fp)

Copyright © 2000/2025