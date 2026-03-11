L’Ue lancia TraceMap, l’Intelligenza Artificiale che rivoluziona la lotta alle frodi alimentari

Scovare in pochi minuti ciò che oggi richiede giorni di controlli manuali: è questa la promessa di TraceMap, il nuovo strumento di Intelligenza Artificiale (Ia) presentato dalla Commissione Europea per rafforzare la sicurezza alimentare e combattere le frodi lungo la filiera agroalimentare dell’Ue. La piattaforma, già accessibile alle autorità nazionali di tutti gli Stati membri, permette di individuare rapidamente collegamenti tra operatori, spedizioni e flussi commerciali, accelerando l’analisi dei rischi e consentendo ritiri immediati dei prodotti non sicuri o fraudolenti. Alimentata dai dati provenienti dai sistemi europei esistenti, come Trade Control and Expert System (Traces), l’Alert and Cooperation Network e il Sistema di allerta rapido per alimenti e mangimi (Rasff), TraceMap automatizza la ricostruzione delle catene di fornitura, visualizza reti complesse, rivela schemi sospetti e individua operatori ad alto rischio, colmando eventuali lacune nei controlli e migliorando l’efficacia delle indagini senza richiedere risorse aggiuntive.

L’iniziativa si inserisce nella più ampia “Visione per l’agricoltura e l’alimentazione”, presentata dalla Commissione Ue nel 2025, che mira a costruire un settore agroalimentare competitivo, resiliente e sostenibile entro il 2040, capace di garantire sicurezza alimentare, condizioni eque per gli agricoltori, innovazione e rispetto degli standard ambientali. Una “Visione” che punta su un’agricoltura che sappia attrarre nuove generazioni, rafforzare la posizione degli agricoltori nella filiera, proteggere la biodiversità, migliorare la gestione delle risorse, potenziare la digitalizzazione e rendere il sistema europeo più resistente ai cambiamenti climatici e geopolitici. E, in questo quadro, strumenti come TraceMap diventano essenziali per mantenere elevati standard di sicurezza, migliorare il controllo delle merci importate e rafforzare la trasparenza del mercato, contribuendo a un futuro alimentare più sicuro e più equo per cittadini e operatori dell’intero settore.

“TraceMap è un’innovazione che rivoluzionerà la capacità dell’Ue di reagire alle crisi di sicurezza alimentare e di reprimere le frodi nel settore alimentare. Consentirà una più rapida individuazione delle frodi e di coloro che cercano di eludere le nostre condizioni di importazione. Garantirà un migliore coordinamento tra gli Stati membri e una protezione più forte sia per gli agricoltori dell’Ue che per i consumatori. Si tratta di un’infrastruttura critica per la prevenzione e il controllo delle crisi e contribuirà a rafforzare la fiducia di tutti gli attori nei nostri solidi sistemi di sicurezza alimentare”, ha detto Olivér Várhelyi, Commissario Ue per la Salute e il Benessere degli Animali.

