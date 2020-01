Manaide, Alici di Anzio

Soprattutto negli ultimi tempi, sono diventate assai rinomate quelle spagnole del Cantabrico, decisamente molto buone, ma anche in Italia non mancano significative produzioni di questo pesce azzurro da conserva. Di passaggio, sgombriamo il campo da un classico e duraturo fraintendimento: alici e acciughe sono lo stesso tipo di pesce (“Engrauilis encrasicolus”), che viene indifferentemente chiamato alle nostre latitudini in due modi, creando confusione. Con il termine “acciughe” si intendono, generalmente, i pesci interi conservati sotto sale, e con il termine “alici” gli stessi pesci sfilettati e messi sott’olio. Ma sempre di alici stiamo parlando. Le Alici di Anzio in olio extra vergine di oliva stagionato con sale integrale raccolto a mano, rappresentano una conserva ittica di alta qualità. Le alici fresche provengono dal mare romano e sono pescate con una particolare rete tradizionale, il cianciolo. Una bontà pronta da gustare, anche solo su una fetta di pane tostata, come aperitivo.

