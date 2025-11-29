Maso Martis, Doc Trento Brut Riserva 2016

Maso Martis è una delle realtà più significative della spumantistica trentina che, a dispetto delle sue dimensioni ridotte - 13 ettari di vigneto di proprietà coltivati a biologico per 120.000 bottiglie annue, distribuite su un portafoglio etichette composto da sette spumanti e tre vini fermi - ha saputo conquistarsi in trentacinque anni di attività sostenibile un posto di rilievo ai vertici della produzione delle bollicine della Regione alpina. Il Brut Riserva 2016 (appena uscito in nuova release “35 anni”) possiede aromi di agrumi, mela, frutta secca, pane in lievitazione e anice, con tocchi tostati a rifinitura. In bocca il sorso è cremoso, fragrante e sapido, dal finale lungo dai ritorni fruttati.

(fp)

Copyright © 2000/2025