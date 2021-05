Evidentemente Matelica deve la sua notorietà al Verdicchio, che in questo spicchio di Marche si caratterizza in modo diverso da quello prodotto nell’areale dei Castelli di Jesi. Ma a Matelica c’è chi conduce un’attività produttiva in tutt’altra direzione. La cooperativa Apicoltori Montani, costituita alla fine del 2002, e da subito certificata a biologico, realizza vari prodotti a base di miele. E, mentre il mondo perde circa il 50% del patrimonio apistico con gravissimi danni per l’agricoltura e la biodiversità dell’ambiente, la Cooperativa riesce ad aumentare il proprio patrimonio apistico. Dal 2008, inoltre, in aggiunta all’opera svolta dalla Fattoria didattica Ligustica (dedicata soprattutto alla formazione delle scolaresche e dei turisti), è cominciata anche l’organizzare di corsi di specializzazione di 1° e 2° livello per futuri apicoltori, in una visione a tutto tondo di questa antica arte. Oggi la Cooperativa Apicoltori Montani è la più grande delle Marche e conta su 115 soci per la gestione di circa 6.500 alveari. Abbastanza raro, prodotto in maniera discontinua nei luoghi dove esistono ancora boschi estesi di querce, il miele di Quercia possiede proprietà molto particolari, producendo un’efficacie azione sul metabolismo, sull’intestino, sul sistema nervoso, sull’apparato respiratorio, sullo stomaco, e sul cuore. Quello prodotto dalla Cooperativa Apicoltori Montani di Matelica è poco dolce, delicato e, al contempo, persistente, con netti sentori di datteri e caramelle di zucchero d’orzo, di croccante, di caramello, fichi sciroppati e di composta di frutta.

