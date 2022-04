Montalbera, LACCENTO© Craft Beer IGA di Ruchè

In casa Montalbera, nota cantina del Monferrato, è arrivata anche una birra. Si chiama “Laccento” e si pone come punto di incontro tra il territorio viticolo del Monferrato e l’esperienza del mondo brassicolo. Malto, luppolo e uve di Ruchè si fondono per dare vita a una birra unica, capace di esprimere un radicamento territoriale e un carattere distintivo lontano da qualsiasi standardizzazione industriale. Prodotta in Piemonte in un laboratorio artigianale, la birra di Ruchè nasce da un processo produttivo che prevede dieci giorni di fermentazione per il malto d’orzo e il luppolo in serbatoi di acciaio a cui viene poi aggiunto il 2,5% di vino. Dopo 30 giorni di maturazione viene imbottigliata senza pastorizzazione né microfiltrazione e si affina per 15 giorni in bottiglia. Dal colore dorato con riflessi ambrati che ricordano il miele, profuma di frutta candita e possiede schiuma sontuosa e pannosa. Al palato risulta dolce ma non stucchevole, potente ma equilibrata, con un retrogusto leggermente amarognolo.

